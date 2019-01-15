İki tane daha Görevimiz Tehlike filmi geliyor

T24 Haber Merkezi

Aktör Tom Cruise, iki tane daha Görevimiz Tehlike filmi çekileceğini açıkladı. Serinin yedinci filmi 2021'in yazında, sekizinci filmi ise 2022'nin yazında vizyona girecek.

Görevimiz Tehlike filmlerinde Ethan Hunt karakterini canlandıran Cruise, filmlerin ne zaman vizyona gireceğini Twitter hesabından açıkladı. Variety'nin haberine göre 7. ve 8. filmi, serinin son iki filminde de görev yapan Christopher McQuarrie yazacak ve yönetecek. 2019 ile 2020'de yeni bir Görevimiz Tehlike filminin vizyona girmeyecek olmasının nedeninin ise Cruise'ın başrolünü oynayacağı Top Gun: Maverick filminin çekimleri ve 2020 yazında vizyona girecek olması tahmin ediliyor.