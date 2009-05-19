T24 LogoT24 Logo
Magazin

İki şarkı arasında şaşırtan benzerlik

Yalın'ın "Bit Pazarı" şarkısı ile Eurovision'da Norveç'e birincilik getiren "Fairytale" şarkısı arasında şaşırtıcı bir benzerlik olduğu g&ou

19 Mayıs 2009 03:00

14 Mayıs 2009 tarihinde "Ben Bugün" isimli dördüncü albümünü piyasaya çıkaran Yalın'ın "Bit Pazarı" şarkısı ile Eurovision'da Norveç'e birincilik getiren "Fairytale" şarkısı arasında şaşırtıcı bir benzerlik olduğu görüldü.

Yalın'ın şarkısı çalıntı mı? - VİDEO

16 Mayıs 2009 gecesi gerçekleştirilen 54. Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Norveç'li Alexander Rybak'ın "Fairytale" (Peri Masalı) isimli şarkısının ile Yalın'ın "Bit Pazarı" şarkısı ile aynı olduğu görüldü.

2 yıl aradan sonra çıkan albümü heyecanla beklenen Yalın hayranları şarkıları dinlediğinde bir sürprizle karşılaştı. Söz ve bestelerinin Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Yalın'a ait olduğu ibaresi bulunan albümün 4'üncü şarkısı "Bit Pazarı"nın müziği, bu yıl Eurovision'da birinci olan Norveç'e açık ara farkla birinciliği getiren Fairytale (Peri Masalı) şarkısının tıpatıp aynısı çıktı.

Sözü ve müziği Alexander Rybak'a ait olan şarkı 5 aydır müzik kanallarında "Eurovision'daki en favori şarkı" olarak yayınlanıyordu. Etnik ezgileriyle herkesin beğenisini kazanan Norveç'e 387 puan kazandırmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24