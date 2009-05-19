İki şarkı arasında şaşırtan benzerlik

16 Mayıs 2009 gecesi gerçekleştirilen 54. Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Norveç'li Alexander Rybak'ın "Fairytale" (Peri Masalı) isimli şarkısının ile Yalın'ın "Bit Pazarı" şarkısı ile aynı olduğu görüldü.2 yıl aradan sonra çıkan albümü heyecanla beklenen Yalın hayranları şarkıları dinlediğinde bir sürprizle karşılaştı. Söz ve bestelerinin Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Yalın'a ait olduğu ibaresi bulunan albümün 4'üncü şarkısı "Bit Pazarı"nın müziği, bu yıl Eurovision'da birinci olan Norveç'e açık ara farkla birinciliği getiren Fairytale (Peri Masalı) şarkısının tıpatıp aynısı çıktı.Sözü ve müziği Alexander Rybak'a ait olan şarkı 5 aydır müzik kanallarında "Eurovision'daki en favori şarkı" olarak yayınlanıyordu. Etnik ezgileriyle herkesin beğenisini kazanan Norveç'e 387 puan kazandırmıştı.