İki saldırıdan kurtulmayı başardı



Bombalı saldırıdan kurtulmak şans ister. 19 yaşındaki Amerikalı genç ise bu şansı iki kez yakalamış. Önce Boston'da, şimdi de Brüksel'de. Tabii, babasının söylediği doğruysa. Ancak genç adam Boston maratonu sırasında patlama mahallinden hayli uzaktaymış.

Amerikan ABC televizyonu Salı günü Brüksel havalimanında meydana gelen patlamada Mason Wells'in ağır şekilde yaralandığını bildirdi. Wells'in babası oğlunun patlama sırasında bombanın çok yakınında bulunduğunu söylüyor. Mason Wells başından yaralanmış ve bedeninde ağır yanıklar meydana gelmiş. Ancak hayatta kalacağı ve tam sağlığına kavuşacağı söyleniyor.

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan ve Mormon olan Mason Wells Avrupa'ya misyonerlik için gelmiş. Brüksel havalimanındaki patlamada yanındaki Mormonlar da ağır şekilde yaralanmış.

Üç yıl önceki Boston maratonunun finiş noktası yakınlarında peş peşe iki patlama olmuş ve bu terör saldırısında üç kişi hayatını kaybetmişti. Mason Wells hayatta kalmasını, patlamanın meydana geldiği yerin uzağında bulunmasına borçluymuş.