İki sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Murat Dilek ve Erzurum Oltu Devlet Hastanesi memuru Osman Bektaş'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB, iki sağlık çalışanının daha Koronavirüs'e yenik düştüğünü açıkladı. Bursa’nın Kemalpaşa ilçesinde çalışan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Murat Dilek (48) ve Erzurum Oltu Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Osman Bektaş’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyuruldu.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan TTB, son günlerde sağlık çalışanı ölümlerindeki artışa da atıfta bulunarak, “Ölüyoruz” notunu düştü.