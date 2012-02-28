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Yaşam

İki dakikada 44 kişiyi yanmaktan kurtardı

39 öğrenci, 5 öğretmeni taşıyan Ruşen Tığcı, otobüsün yandığını fark etti. Aracı kenara çekti, herkesi indirdi. Alevlerin arasına dalıp biri var mı diye kontrol etti.

28 Şubat 2012 05:07

T24- 39 öğrenci, 5 öğretmeni taşıyan Ruşen Tığcı, otobüsün yandığını fark etti. Aracı kenara çekti, herkesi indirdikten sonra alevlerin arasına dalıp biri var mı diye kontrol etti.

Almanya soğukkanlı davranışıyla 44 kişinin hayatını kurtaran Ruşen Tığçı’yı (45) konuşuyor. Ülkenin güneyindeki Allgaeu bölgesinde yaptıkları kayak tatili sonrası Hamburg’a dönen bir öğrenci kafilesinin bulunduğu otobüsü kullanan Ruşen Tığçı, otobüste çıkan yangında bilinçli davranışıyla 2 dakika içinde kimsenin ağır yara almadan kurtulmasını sağladı.

Yangın tuvalette başladı

İtfaiye merkezinden verilen bilgiye göre otobüs gece saat 03.10 civarında yol alırken, öğrenciler tuvaletten çıkan duman ve alevler üzerine “Yangın var” diye bağırdı. Otobüsü emniyet şeridine çeken Ruşen Tığçı, tüm kapıları açtı. Tığçı, 39 öğrenci ve 5 öğretmenin bulunduğu otobüsten herkesin çıkmasını sağladı. Sadece otobüsün en arka koltuğunda bulunan öğrenciler, alevler yükseldiği için kapıdan çıkamadı.

 

Tığçı onlara da “Camı kırın” diye bağırdı. Öğrenciler otobüsün arka camını kırarak kendilerini dışarıya attı. Yerinde davranışıyla bir faciayı önleyen Tığçı, kahraman ilan edildi. Tığçı, “Yangından sonra bir daha otobüse girdim. Her yer alev içindeydi, ‘Birisi var mı?’ diye bağırdım. Tek düşüncem kimsenin içeride kalmamasıydı” dedi. İtfaiye sözcüsü Stephan Müller, “Otobüs iki dakika içinde tamamen yanmış” dedi

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