İki rektörden Koronavirüs uyarısı: Nisanı iyi atlatırsak İtalya olmayız; haziranda toparlamış oluruz

Hacettepe Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Türkiye’de yayılan salgın ile ilgili, “Nisanı atlatırsak, Haziran'da toparlanmış oluruz” dedi. Ankara Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de “Nisan ayı önemli, vaka sayılarının iki katına çıkması 4 günü buluyor. Çok iyi değil ama çok kötü de değil. Aşı çalışması ve ilaç çalışması var. Ben umutluyum” dedi.

Türkiye’nin en iyi tıp fakültelerine sahip olan Hacettepe Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Özen ile Ankara Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. İbiş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ne kadar süreceği, aşı-ilaç bulma ihtimali ve hastanelerin durumunu değerlendirdi. Her iki rektör de “Nisanı atlatırsak İtalya olmayız” dedi.

"Aşı çalışmaları F-35 üretmek kadar önemli, ama 12-18 aydan önce sonuç vermez"

“Aşıyla ilgili çok ciddi çalışmalar var, daha da hızlandı. Bu çalışmalar F-35 üretmek kadar önemli, ama 12-18 aydan önce sonuç vermez” diye konuşan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Özen, şöyle devam etti:

“Bugünkü krizimiz için aşıyı çözüm olarak beklemek gerçekçi değil. Nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli; özellikle ayın ilk 15 günü nisanın tümünden önemli. Bu 15 gün biz ciddi derecede ‘evde kal’a uyabilirsek, artık ezberlediğimiz hayati önlemlere uyabilirsek, şu andaki bulaşma ve pozitiflik hızını kırıp eğriyi sağa doğru büküp bu süreci daha geniş bir zaman dilimine yayabiliriz. Nisanı iyi geçirirsek, mayıs başında eğrinin kırıldığını görürüz. Mayıs ayında biteceğini hiç sanmıyorum. Ama süreci doğru yürütürsek haziranda toparlanmış oluruz. Bunun tek yolu; bulaşma hızını kesmemiz, mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamamız, tüm tedbirleri uygulamamız. Eğer bunu yaparsak ben Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak bana gelen hastaları yönetebilecek altyapıya sahip olacağım. O zaman İtalya’da, İspanya’da olan görüntüler Türkiye’de olmayacak.”

"Komşuya gidip 10 kişi evde toplanacağına sokağa çık, kimseye temas etme daha iyi"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise şunları söyledi: “Sokağa çıkmamanın felsefesini iyi anlamalıyız. Komşuya gidip 10 kişi evde toplanacağına sokağa çık, kimseye temas etme daha iyi. ‘Evde kal’ın amacı sadece kendi evinde kal. Maske ve eldiven işini de abarttık. Maskenin kullanılabilir olduğu alanlar var, olmayan alanlar var. Şöyle ki; arabada önünüzde şoför var, yanında veya arkada oturuyorsun. Orada herkesin maske takması gerekiyor. İkincisi kalabalık ortamdasın. Sosyal mesafeyi aşarak çalışmanı gerektiren bir durum var. O ortamlarda belki maske takılabilir. Bu maskeler basit maskeler olmalı. N95’e gerek yok. Önceki verilere baktığımız zaman nisan ayının yukarı gidebileceğini herkes tahmin ediyor. Bu ay önemli. Şu anda vaka sayılarına baktığım zaman iki katına çıkması 4 günü buluyor. Çok iyi değil ama çok kötü de değil. Birçok hastalığın temelini araştıran laboratuvarlar var. Aşı çalışması da ilaç çalışması da var. Ben umutluyum.”