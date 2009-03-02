İki milyon öğrencide hesap hatası

İlköğretim velileri dikkat. Kaynaştırma öğrencilerinin moral notları hesaba katılınca diğerlerinin sıralaması bozuldu! Puan hesaplaması sil baştan.



23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı İlköğretim 6. ve 7. sınıflarda okuyan 19 bin engelliye moral olsun diye notlar 100'er puan olarak verilince aynı sınıftakilerin puan ortalaması bozuldu. Onbinlerce öğrencinin yılsonu başarı puanı düştü. Milli Eğitim Bakanlığı 2 milyon öğrencinin lise tercihini etkileyecek hatayı farketti. Bu durumdaki 100 bin öğrencinin puanı tekrar hesaplanacak. Herkes etkilenecek.



Geçen yıl ilk kez uygulamaya geçen ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede

kullanılacak Ortaöğretim Geçiş Sistemi (OGES) "kaynaştırma öğrencilerine" verilen moral notları ile parçalandı. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin sıralaması değişecek.



İlköğretim okullarında "kaynaştırma eğitimine" giren zihinsel engelli öğrencilere moral olsun diye verilen ve çoğu karnelerinde 100 olarak yer alan "moral notları" diğer öğrencilerin Yılsonu Başarı Puanları'nın hesaplanmasında "en yüksek not olarak" değerlendirilince ortaya inanılmaz hata çıktı. Geçen yıl sınava giren 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin yerleştirmede kullanılacak ölçülerden biri olan Yerleştirme Puanları bu nedenle yanlış hesaplandı. Milli Eğitim Bakanlığı "Moral notları"ndan kaynaklanan puan hatasını düzeltmek için harekete geçerken, dikkatli veliler başka bir hatayı daha ortaya çıkardı.



İkinci hayatı veliler buldu



Yılsonu Başarı Puanı'nın hesaplanmasında ikinci hatanın kaynağı öğretmenlerin öğrencilerin notlarını e- okul sistemine yanlış girmeleri. Çocuklarının notlarını e-okul sisteminden takip eden veliler karne notu ile e- okul sistemindeki notlar arasında fark olduğunu anlayınca okul yönetimlerine koştu ve hatayı gösterdi. Okul yöneticileri Bakanlığa başvurarak, bu durumun düzeltilmesini ve öğrencilerinin puanlarının yeniden hesaplanmasını istedi. Şu ana kadar bu durumda olan kaç öğrencinin olduğu bilinmiyor.



Kimi yüksek kimi düşük girdi



Notlar konusunda öğretmenlerin yaptığı hata öğrencilerin bazı notlarını düşük,

bazılarını yüksek girmesinden kaynaklanıyor. Örneğin 70 alan öğrencinin notunu 90 olarak, ya da 90 alan öğrencinin notunu 70 olarak e- okul sistemine işlemişler. Bu hatanın düzeltilmesi de öğrencilerin yılsonu Başarı Puanları'nın dolayısı ile sınıf puanlarının değişmesine neden olacak.



Üçüncü hata da var



Hesaplamayı hatalı kılan ancak sayılarının çok fazla olmadığı belirtilen bir başka hata ise bir derse girip 100 alan ve ardından da okulu terk eden öğrencilerden kaynaklanıyor. Çünkü sınıf geçme ile yılsonu başarı puanı ayrı tutuluyor.



OGES hataları ile başladı



Tek sınavın öğrencileri strese soktuğu gerekçesi ile Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nı (OKS) son kez yaparken, yerine getirdiği ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede bu yıldan itibaren kullanılacak Ortaöğretim Geçiş Sistemi'ni (OGES) uygulamaya koydu. Bu sistem Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) ve Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanıyor. Bunlardan SBS yüzde 70, YBP yüzde 25, DP ise yüzde 5 oranında yerleştirme puanı oluşturacak sınıf puanını oluşturulmasında kullanılıyor.



Yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanır?



Yılsonu Başarı Puanı'nı belirlemek için öğrencinin okulundaki en yüksek puan alınır. Yani karne notu. Örnek verirsek A okulunda 6. sınıflar içinde en yüksek puan Ahmet'in olsun. Ahmet'in puanı 94.95. Bu 100 puan olarak kabul ediliyor ve 500'e çevriliyor. Aynı okuldan bir başka öğrencinin Ayşe'nin puanı 87.29. Bu öğrencinin YBP'nın hesaplaması şu şekilde yapılıyor. Ayşe'nin puanı önce Ahmet'in puanına bölünüyor, sonra da 500 ile çarpılıyor. Sonuç 459.663. Bu Ayşe'nin YBP oluyor. Tüm öğrencilerin puanları da bu şekilde hesaplanıyor.



Kaynaştırma öğrencileri kimdir?



Kaynaştırma eğitimi özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarının adı. Rehberlik Araştırma Merkezleri'nden (RAM) "diğer çocuklar ile eğitim görebileceği" raporu alan bu çocuklar raporları ile birlitte diğer öğrenciler ile birlikte "kaynaştırma eğitimi görme hakkına" sahipler. Amaç kaynaştırma eğitimi ile gelişimlerine katkı sağlamaları ve diğer çocukların da "farklılıkları görüp, anlayabilmeleri." Bu çocuklar günde birkaç saat yaşıtları ile aynı sınıfta eğitim alabiliyor. Diğer öğrencilere olduğu gibi yılsonunda onlar da karne alıyor. Ancak onların notları "moral notlardan" yani genelde 100'lerden oluşuyor.



Orta öğretime yerleştirme nasıl yapılacak?



Tercihler ve yerleştirme işlemi Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) esas alınarak yapılacak. Bunun için de sınıf puanları dikkate alınarak, OYP oluşturulacak. Sınıf Puanı (SP) o yılın seviye belirleme sınavı puanının yüzde 70'i yıl sonu başarı puanın yüzde 25'i ve davranış puanının yüzde 5'i esas alınarak elde edilen puan.



Ancak bu yıl yerleştirmede puanında 7. ve 8. sınıf puanları kullanılacak. Bu öğrencilerin ortaöğretime yerleştirme puanları; 7'nci sınıf puanının yüzde 40'nın, 8'inci sınıf puanının yüzde 60'nın toplamıyla bulunacak ve buna göre yerleştirme puanı oluşturulacak. Bu puan ile de bu yılın yerleştirilmesi gerçekleştirilecek.



Bakan Çelik inceleme başlattı



Bu arada Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in kaynaştırma öğrencileri ile çocukları eğitim gören velilerin şikayetleri üzerine Yılsonu Başarı Puanı'nda "moral notlarının" yol açtığı hesap hatasını farkettiği ve inceleme başlatılması talimatı verdiği öğrenildi. Bakan Çelik'in uyarısı üzerine yanlışlık farkedildi ve kaynaştırma eğitimi yapılan tüm okullarda hesaplamanın düzeltilmesi için çalışmalar başlatıldı.



MEB kılavuzda düzeltme yaptı



2 Mart'ta başvuruları başlayan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başvuru kılavuzu'nda "kaynaştırma öğrencilerinin ayrı tutulacağı" belirtilerek, aynı hesaplama hatasının yaşanmaması için önlem alındı. Kılavuzda, "Yılsonu Başarı Puanları'nın (YBP) 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya özel eğitim sınıf ve okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır" maddesi eklendi. Bu yıl artık kaynaştırma öğrencilerinin puanları hesaplamaya dahil edilmeyecek. 8. sınıflar için 6 Haziran, 7. sınıflar için 7 Haziran ve 6. sınıflar için 13 Haziran'da gerçekleştirilecek SBS için 20 Mart tarihine kadar başvuru yapılacak.



Habertürk

