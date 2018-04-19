İki market zinciri Migros'ta birleşiyor

Kipa’yı satın alan Migros, iki market zincirini Migros markası altında birleştirme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar yer aldı.

Duvar'da yer alan haberde buna göre, Migros Ticaret A.Ş. ve Kipa Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık mali tabloları esas alınarak, Kipa’nın aktif ve pasifleri ile birlikte Migros bünyesinde birleşilmesine karar verildi. Migros, Kipa’nın oy hakkı veren paylarının yüzde 96,25’ine sahip olduğundan, birleşme işlemin ilgili ticaret kanununun “kolaylaştırılmış usulde birleşme” hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

Açıklamada, “Şirketimizin diğer ortaklarına verilecek Migros paylarının tespiti açısından adil ve makul bir değişim oranının belirlenmesi amacı ile şirketimiz ortaklarına seçimlik hak olarak önerilecek Migros payının nakit karşılığının tespitine yönelik Uzman Kuruluş Raporu hazırlatılmasına ve bu hususta Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilendirilmesine, Birleşme Sözleşmesi hazırlanmasına ve hazırlanacak Birleşme Sözleşmesinin Yönetim Kurulumuz adına en az iki Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalanmasına, birleşme işlemlerinin takibi, yürütülmesi ve gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ile birleşme sürecinin sonuçlandırılması hususunda şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına, karar verilmiştir” denildi.