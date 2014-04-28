T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki küçük uçak havada çarpıştı; 1 kişi kayıp

ABD'de iki küçük uçak, San Francisco Körfezi üzerinde havada çarpıştı. Pilotlardan biri yara almazken, diğeri kayıp

28 Nisan 2014 13:59

Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Ian Gregor, tek motorlu Cessna 210 tipi uçak ile yine tek motorlu Hawker TMK 20 tipi uçağın henüz belirlenemeyen sebepten havada çarpıştığını açıkladı. Uçakların her yıl çeşitli küçük uçaklar, motosikletler ve otomobillerin katılımıyla düzenlenen festival çerçevesinde uçuş yaptığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ian Gregor çarpışmanın ardından Cessna tipi uçağın denize düştüğünü ve pilotunun kayıp olduğunu belirtti. Diğer uçakta bulunan üç kişinin ise çarpışmadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Loumania Stewart, kayıp pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ETİKETLER

abdküçük uçakikiçarpıştıhavadapilotkayıp

İlgili Haberler

Sahibinden satılık LPG'li uçak

İnternet sitesine ilan veren bir kişi, LPG'li uçağını satışa çıkardı. 1966 model Cessna 150F uçağı için 32 bin dolar isteniyor

Uçağın tekerleğinde 5 buçuk saat uçtu, şans eseri hayatta

California'dan Hawaii'ye giden uçağın tekerlek yuvasına saklanan 16 yaşındaki bir genç, şans eseri hayatta kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24