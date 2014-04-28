İki küçük uçak havada çarpıştı; 1 kişi kayıp

Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Ian Gregor, tek motorlu Cessna 210 tipi uçak ile yine tek motorlu Hawker TMK 20 tipi uçağın henüz belirlenemeyen sebepten havada çarpıştığını açıkladı. Uçakların her yıl çeşitli küçük uçaklar, motosikletler ve otomobillerin katılımıyla düzenlenen festival çerçevesinde uçuş yaptığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ian Gregor çarpışmanın ardından Cessna tipi uçağın denize düştüğünü ve pilotunun kayıp olduğunu belirtti. Diğer uçakta bulunan üç kişinin ise çarpışmadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Loumania Stewart, kayıp pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.