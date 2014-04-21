Uçağın tekerleğinde 5 buçuk saat uçtu, şans eseri hayatta

ABD'de California'dan Hawaii'ye giden uçağın tekerlek yuvasına saklanan 16 yaşındaki bir genç, mucize eseri hayatta kaldı. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Honolulu'daki Sözcüsü Tim Simon, 11 bin 500 metre yükseklikteki dondurucu hava ve oksijen azlığına karşın hayatta kalan gencin uçak Maui Havaalanı'na inince aşağı atlayıp bilinçsizce pistte dolaşırken yetkililer tarafından bulunduğunu açıkladı.

Gencin yaklaşık 5 buçuk saat süren uçuşta yaşamını yitirmemesini ‘büyük şans’ olarak niteleyen Simon, daha önce tekerlek yuvasına saklananlardan hiçbirinin bu kadar uzun bir uçuştan sağ çıkamadığını belirtti. FBI yetkilileri tarafından sorgulanan genç, anne babasıyla tartıştıktan sonra evden kaçtığını ve San Jose Havaalanı'nda çitlerden atlayıp Hawaii'ye giden uçağa saklandığını söyledi. Basınç, aşırı soğuk ve havasızlık nedeniyle bilincini yitiren gencin, uçuşu hatırlamadığı belirlendi. Genç, çocuk koruma yetkililerine teslim edildi.