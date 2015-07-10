İki koluna da nakil yapılan Cihan Topal, artık bilgisayar kullanabiliyor

Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi 36 yaşındaki Cihan Topal, nakil kollarıyla bilgisayar kullanıyor, 1 yaşındaki oğlunun fotoğraflarını dostlarıyla paylaşıyor.

Aydın'ın Umurlu Beldesi'nde oturan Cihan Topal, 2008'de geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu kaybetti. Kol nakli olmak için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'da motosikleti ile geçirdiği kazadan sonra beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Fatih Demirel'in organları bağışlandı. Demirel'in ailesi tarafından bağışlanan doku ve organları, organ bekleyen hastaları yeniden hayata bağladı.

Demirel'in kolları ise 26 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla Cihan Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan Cihan Topal, sağlığına kavuştu.

Hayatını kabusa çeviren kaza olduğunda 5 aylık Necile adlı kızı olan Cihan Topal, yıllar sonra yeniden aynı sevinci yaşadı. Topal'ın eşi, geçen 17 Haziran 2014'te bir erkek bebeği dünyaya getirdi. Bebeğe Ömer Özkan'ın adını veren Cihan Topal, kızını bebekken doya doya kollarıyla saramadığını belirterek, "Çok şükür 25 Eylül 2010'dan sonra hayatımda çok şey değişti. Türkiye'nin ilk kol nakillisi olduktan sonra yaşadığım en önemli olay, çocuklarımın elinden tutabilmekti. Oğlum Ömer Özkan Topal, 1 yaşına girdi. Çocuklarımı kucaklayıp ellerini tutabiliyorum, parka götürüp saçlarını okşayabiliyorum" diye konuştu.

Bilgisayarın klavyesini yardım almadan kullandığını aktaran Cihan Topal, "Çocuklarımın fotoğraflarını dostlarımla paylaşıyorum" dedi.