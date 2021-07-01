İki kız kardeş, baraj göletinde boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren 16 yaşındaki Büşra ve 15 yaşındaki Kübra Erdem kardeşler boğularak hayatını kaybetti.



Olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’ndeki Atatürk Baraj Göleti'nde meydana geldi. Pikniğe giden Erdem ailesinin kızları Kübra ve Büşra Erdem, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş, suda çırpınarak gözden kayboldu. Kızlarının suda kaybolduğunu fark eden baba Mehmet Erdem, gölete girdi. Kızlarını bulamayan Erdem, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine baraj gölüne gelen ekiplerin çalışmasıyla iki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)