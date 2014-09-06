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Bilim / Teknoloji

İki kıta birbirine telepatiyle ‘merhaba’ dedi

Harvard Üniversitesi, bir kişinin beyninden diğerine, herhangi bir iletişim kurmadan mesaj gönderilebileceğini kanıtladı

06 Eylül 2014 16:57

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları Hindistan ve Fransa'daki iki kişi arasında telepati kurmayı başardı. Hindistan’dan giden merhabayı telepatik yolla Fransa’da olan kişi doğru aktardı.

Radikal'de yer alan habere göre Harvard Üniversitesi’nden Giuilo Rufini telepati için “beyinle elektromanyetik olarak etkileşime geçtik” dedi.

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard’dan bilim insanları, bir kişinin beyninden diğerine, herhangi bir iletişim kurmadan mesaj gönderilebileceğini kanıtladı. Fransa ve Hindistan’daki iki kişiyle yapılan araştırmada kişilerin birbirlerinin beyinlerine mesaj gönderebildiği bulgusuna ulaşıldı.

Aralarında binlerce kilometre mesafe bulunan kişilerin telepati kurabilmesi bilim dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Konu hakkında AFP’ye konuşan bilim insanı Giulio Ruffini, “Telepati rüyasının teknolojik olarak gerçekleşmesi yaşandı, ancak bu kesinlikle sihirli bir şey değil” dedi ve ekledi, “Beyinle elektromanyetik olarak etkileşime geçmek için teknolojiyi kullandık.”

 

Kelimeleri doğru aktardı

 

Sonuçlarıyla bilim dünyasında büyük ilerleme kaydeden deneyde, kablosuz, internet bağlantılı elektroensefalografi (EEG) giyen bir kişiden “merhaba” gibi basit selamlama kelimeleri düşünmesi istendi. Bir bilgisayar ise kelimeleri dijital ikili koda (metinlerin 0 ve 1 kullanılarak ifade edilmesi) çevirdi. Daha sonra bu mesaj Hindistan’dan Fransa’ya mail yoluyla gönderildi ve alıcı kişiye robot yardımıyla ulaştı. Mesajı alan kişi non-invaziv beyin uyarıları aracılığıyla çevresel vizyonunda ışık çakmaları görmeye başladı. Mesajı alan Fransa’daki kişi, Hindistan’daki kişinin hangi kelimeleri düşündüğünü görmese ve duymasa da, çakan ışıkların karşılığının “merhaba” gibi kelimeler olduğunu aktardı.

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