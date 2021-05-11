İki kez iptal edilen Glastonbury Festivali, dijital olarak gerçekleşecek

Pandemi nedeniyle 2 sene iptal edilen dünyanın en büyük festivallerinden Glastonbury Festivali, 22 Mayıs’ta özel bir canlı yayın yapacak. Worthy Farm’dan gerçekleşecek ve Coldplay, Damon Albarn, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano ve Michael Kiwanuka gibi isimlerin yer aldığı yayının biletleri ise 23 Euro.

Worthy Farm’dan gerçekleşecek bu global yayında dünyanın her köşesinden izleyiciler, Glastonbury’yi festivalini evinden izleyebilecek. Coldplay, Damon Albarn, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice, DJ Honey Dijon gibi isimlerin yer aldığı festival, sürpriz sanatçılar da ağırlayacak.

Festival alanı Worthy Farm’ın Pyramid Field ve Stone Circle gibi baş köşelerinde yapılan performanslar ise aralıksız yayınlanacak. Online festivalin bilet fiyatı ise 23 Euro.