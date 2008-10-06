İki kayıp askerin cesedi bulundu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıda kaybolan iki uzman çavuşun cesedinin bulunduğu açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, kayıp olan iki uzmanın şehit olduğu duyuruldu. Yapılan açıklama şöyle:



"Daha önce kayıp olduğu bildirilen Şehit Uzm.J.II.Kad.Çvş.Nurullah OYMAK ve Şehit Uzm.J.II.Kad.Çvş.M.Bahattin ERTURHAN bugün Güvenlik Kuvvetlerimizce bulunmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailesi ve yüce milletimize başsağlığı dileriz."



Bu haberle birlikte, Reuters'in kayıp askerlerin PKK'nın elinde olduğu yönündeki iddiası da Genelkurmay tarafından yalanlanmış oldu.



