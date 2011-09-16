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Yaşam

İki güneşli gezegen keşfedildi WASHINGTON (A.A)

16 Eylül 2011 02:00

-İki güneşli gezegen keşfedildi WASHINGTON (A.A) - 15.09.2011 - Amerikalı astronomlar, bilim kurgu dörtlemesi Yıldız Savaşları filmindeki Luke Skywalker'daki iki güneşli gezegeni Samanyolu'nda keşfetti. ABD'de yayınlanan araştırmaya göre, Dünya'dan 200 ışıkyılı (1 ışık yılı: 9,5 trilyon km) Kepler-16b adı verilen bu dış gezegen (exoplanet-güneş sistemi dışındaki gezegen) iki güneşin etrafında dönüyor ve böylece iki kez gün batımı ve iki kez gün doğumu oluşuyor. İki güneşli gezegen Yıldız Savaşları bilim kurgu filminde Tatooine adıyla çorak çöllere ve Kum Adamları diye kendine özgü canlıların yaşadığı şekilde canlandırılmasına karşın, Kepler-16b, soğuk ve gazlı bir gezegen. astronomlar, yaşamın burada var olması olasılığının bulunmadığını belirtiyorlar. Keşifte yer alan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Josh Carter, Kepler-16b'nin varlığı teyit edilen ilk iki güneşli gezegen örneği olduğunu belirterek, ''Üstelik, bizim güneş sistemimizin diğer gezegen sistemleri arasında sadece bir örnek olduğunu keşfediyoruz, doğa bunları yaratabiliyor'' dedi. Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni gaz devi Jüpiter'in üçte biri bir kütleye ve yüzde 75'i kadar yarıçapına sahip Kepler-16b'nin, Satürn kadar kütle ve cüssesi bulunuyor.  İki güneşinin etrafında 229 günde dönen bu dış gezegen, yıldızlarından ortalama 104,6 milyon kilometre mesafede bulunuyor. Kepler-16b'nin iki yıldızının da Güneş'ten daha küçük ve daha soğuk olması nedeniyle, yüzey ısısı sıfırın altında 73 ila sıfırın altında 101 santigrat derecede yer alıyor.

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