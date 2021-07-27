16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı komşusu öldürmüş

Aydın'ın Didim ilçesinde, 25 Temmuz’dan beri kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın, komşusu 53 yaşındaki Nizam C. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tayhan ailesi, 25 Temmuz’da öğle saatlerinde yanlarından ayrılan Yağmur Tayhan’dan uzun süre haber alamayınca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi.

Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam C.'ye ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.

Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam C.'nin telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Nizam C.'yi burada uyurken yakaladı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nizam C.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)