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Koronavirüs

İki gün üst üste yeni vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda’da Başbakan Ardern: Uzun süre dünyaya sınırlarımızı açmayacağız

Yeni Zelanda ve Avusturya iki ülke arasında bir "seyahat balonu" üzerinde görüşüyor

05 Mayıs 2020 12:40

Yeni Zelanda'da Mart'ın ortasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmedi. Avustralya’yla bir ‘seyahat balonu’ üzerine çalıştıklarını ifade eden Başbakan Jacinda Ardern, “Uzun süre boyunca dünyanın geri kalanına sınırlarımızı açmayacağız" dedi.

Şimdiye kadar 1487 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği Yeni Zelanda'da 50 günden sonra iki gündür yeni Covid-19 vakasına rastlanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, elde edilen başarının Yeni Zelandalıların gurur duyabileceği bir çabanın kanıtı olduğunu söyledi.

Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın talebi üzerine video konferansla katıldığı koronavirüs toplantısına da katılmıştı. Toplantıda, Avustralya ile Yeni Zelanda arasında insanların karantinaya tabi olmadan gidip geldikleri ve “trans-Tasman balonu’ olarak adlandırılan uygulama ele alınmıştı.

Toplantıyla ilgili konuşan Ardern, bir tür “seyahat balonu veya seyahat için güvenli bölge’nin ele alındığını ifade ederek, ilerleme kaydetmeden önce birçok şeyin yapılması gerektiğini ancak getireceği yarardan dolayı bugün tartışıldığını vurguladı.

Ülkedeki turizm sektörüyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ardern, "Uzun süre boyunca dünyanın geri kalanına sınırlarımızı açmayacağız" dedi.

 

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