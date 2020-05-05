İki gün üst üste yeni vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda’da Başbakan Ardern: Uzun süre dünyaya sınırlarımızı açmayacağız

Yeni Zelanda'da Mart'ın ortasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmedi. Avustralya’yla bir ‘seyahat balonu’ üzerine çalıştıklarını ifade eden Başbakan Jacinda Ardern, “Uzun süre boyunca dünyanın geri kalanına sınırlarımızı açmayacağız" dedi.
Şimdiye kadar 1487 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği Yeni Zelanda'da 50 günden sonra iki gündür yeni Covid-19 vakasına rastlanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, elde edilen başarının Yeni Zelandalıların gurur duyabileceği bir çabanın kanıtı olduğunu söyledi.