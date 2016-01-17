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İki gün önce eşini kaybeden Celine Dion'un kardeşi de kanserden öldü

Kardeşi Daniel Dion 59 yaşındaydı

17 Ocak 2016 00:50

İki gün önce eşi Rene Angelil kanserden kaybeden Celine Dion'ın erkek kardeşi de Daniel Dion kanserden hayatını kaybetti. Daniel Dion daha 59 yaşındaydı ve uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

59 yaşındaki Daniel Dion, bugün hayata veda ederken Celine Dion'un eşi ise Çarşamba günü hayatını kaybetmişti. Gırtlak kanserinden hayatını kaybeden Daniel Dion, Celine Dion'un 13 kardeşinden biriydi.

1980lerde başladığı müzik kariyerinde çok önemli başarılar elde eden Celine Dion ününü “Falling Into You” adlı albümüyle ve Titanic film müziği olan “My Heart Will Go On” ile tüm dünyaya yaymayı başardı.
 

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Aynı zamanda Dion'un menajerliğini de üstlenen Angelil, 2014 yılında bu görevini bırakmak zorunda kalmıştı

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