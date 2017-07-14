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İki gazeteci gözaltına alındı!

İki gazeteci "şüphe" üzerine haber takibi yaparken gözaltına alındı

14 Temmuz 2017 20:09

Hatay Antep sınır hattında haber takibi yapan dihaber muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman “şüphe" üzerine gözaltına alındı.

Hatay Antep sınır hattında haber takibi yapan gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman, dün gece İslahiye merkezde İsa Nuri Demir ile birlikte "Haklarında şikayet" olduğu ve "Makul şüphe" oluştuğu gerekçesi ile gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen gazetecilerin kameralara ve fotoğraf makinelerinin kayıtları inceleneceği gerekçesiyle tutuluyor. Gazetecilerle birlikte alınan İsa Nuri Demir ise serbest bırakıldı.

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