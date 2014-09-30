'İki dünya gerekecek'



Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) salı günü açıkadığı 'Yaşayan Gezegen 2014' (Living Planet 2014) raporuyla insanlığın hızla tükettiği doğal kaynaklara dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Raporda, son kırk yılda avcılık, balıkçılık ve küresel ısınmanın etkileri sonucu dünya üzerindeki kara, deniz ve tatlı su hayvanlarının yüzde 52 oranında azaldığını açıklandı. Omurgalı hayvan türleri üzerinde yapılan araştırma, 1970 ile 2010 yılları arasında sayımı yapılan 1562 kara canlısı, 757 su canlısı ve 910 deniz canlısı türü olmak üzere toplam 3 bin 200 türdeki canlıyı kapsıyor. WWF, canlı türlerindeki azalmanın en yoğun olduğu bölgenin yüzde 83 ile Latin Amerika olduğuna yer veriyor.

Raporda, bu yıllar içinde kara ve deniz canlılarının sayısının yüzde 39 oranında, tatlı su canlılarının ise yüzde 76 oranında azaldığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, memeli hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıkların dünya genelindeki sayısının kırk yıl öncesinin ortalama yarısı kadar olduğu tespit edildi.

'Geleceğimizi tehlikeye atıyoruz'

WWF Başkanı Marco Lambertini, 'Doğanın bize sunduğu hediyeleri sanki birden fazla dünya varmışcasına kullanıyoruz' eleştirisini yaptı. Lambertini, insanların ağaçların yetişmesinden çok daha hızlı şekilde ağaçları kestiklerini ve okyanuslarda aşırı avlandıklarını vurguladı. Marco Lambertini, 'insan kendi geleceğini tehlikeye atıyor' dedi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı raporunda, dünya nüfusunun aşırı büyümesi sorununa da özellikle vurgu yaptı. 1970 yılında 3 milyar 700 milyon olan dünya nüfusunun, 2010 yılında yaklaşık 7 milyara ulaştığı belirtildi. Nüfusu yoğun ülkelerde, canlı türlerinin azalmasının daha yoğun gözlendiği belirtildi. Yoksul ülkelerde toprak ve ormanların kullanımı nedeniyle canlı türleri azalırken, Kuveyt, Katar, Danimarka, Belçika, ABD ya da Singapur gibi ülkelerde daha ziyade karbondioksit emisyonunun etkili olduğu belirtildi.

Almanya da farklı değil

WWF, Almanların yaşam tarzları itibariyle ülkenin sunduğu doğal kaynakların iki katının üzerinde tüketim yaptıklarına yer veriliyor. Raporda Almanya'nın ekolojik izlerini farklı ülkelere de taşıdığı, kendi çıkarlarına yönelik kaynaklara ulaşmak bu ülkelerin doğal kaynaklarını kullandığı belirtiliyor.

WWF raporuna göre, insanlık doğal kaynakları bu hızla tüketmeyi sürdürürse, insanların gıda, su ve enerji ihtiyacını karşılamak için 2030 yılında iki dünya gerekecek.