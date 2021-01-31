İki doz Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi Lynch Koronavirüs'e yakalandı

ABD'de Demokrat Partili Kongre üyesi Stephen Lynch'in, iki doz Pfizer/BionTech aşısı vurulduktan sonra Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Demokrat Partili Kongre üyesi Lynch'in sözcüsü Molly Rose Tarpey'in aktardığına göre, hafta başında ofisindeki bir çalışanda enfeksiyon tespit edildikten sonra yapılan tetkikte kongre üyesinin test sonucu pozitif çıktı.

Uzaktan çalışacak

Lynch'in belirti göstermediğini ve evinde karantinada bulunduğunu kaydeden Tarpey, Lynch'in bir süre uzaktan çalışacağını aktardı. Tarpey, Lynch'e Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden önce Pfizer/BionTech aşısının ikinci dozunun uygulandığının altını çizdi. Lynch'in Biden'in yemin töreninden sonraki testi negatif çıkmıştı. Batılı ülkelerde toplu aşılamada kullanılan BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının semptomatik Covid-19'u önleme oranları, yaklaşık yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

Ancak bu açıklamaların yapıldığı dönemde, Koronavirüs'ün Britanya ve Güney Afrika'daki mutasyon geçirmiş, daha bulaşıcı varyantları henüz ortaya çıkmamıştı.