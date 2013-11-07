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Sağlık

İki dil konuşan daha geç bunuyor

Birden fazla dil konuşanların, tek dil konuşanlara göre en az 5 yıl daha geç bunadığı belirlendi

07 Kasım 2013 19:43

 

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, bunama eğiliminde olan kişiler arasında birden fazla dil konuşanlar, tek bir dil konuşanlara göre beş yıla kadar daha fazla sürelik bir gecikmeyle bunama evresine giriyor.
Araştırma kapsamında bilim insanları bunama sorunu yaşayan 650 hastayla görüştü. Araştırmada vasküler bunama, Alzheimer hastalığı, frontotemporal (beynin ön kısmının temporal, yani alt kısımla birleştiği bölge) bunama gibi hastalıkların iki veya daha fazla dil konuşanlarda daha geç başladığı belirlendi.
Söz konusu araştırma, İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi ve Hindistan’daki Nizam Tıp Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Bu, bugüne kadar birden fazla dil konuşmanın bunamaya etkisiyle ilgili yapılmış en geniş kapsamlı araştırma. Araştırmacılara göre farklı diller kapsamında farklı sesler, sözcükler, kavramlar, dilbilgisi yapıları kullanmak doğal bir beyin eğitimi anlamına geliyor.
 

Tüm ilaçlardan daha etkili

 
Uzmanlara göre ikinci dilin, yapay olarak hazırlanan beyin jimnastiği programlarından çok daha etkin olması muhtemel.
Edinburgh Üniversitesi’nden Thomas Bak, araştırmayla ortaya çıkan bulguların çift dilliliğin bunama üzerine mevcut tüm ilaçlardan daha fazla etkili olabileceğini gösterdiğini belirtti.

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