İki bin kişiyi aşıya ikna eden sağlık çalışanına başarı belgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın videosunu paylaştığı ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını ikna eden İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'na başarı belgesi verildi.