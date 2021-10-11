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Yaşam

İki bin kişiyi aşıya ikna eden sağlık çalışanına başarı belgesi

11 Ekim 2021 22:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın videosunu paylaştığı ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını ikna eden İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'na başarı belgesi verildi.

Emel Küçükoğlusağlık çalışanı
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