İki bakan yardımcısı ve bir bürokratın Emlak Konut’tan da maaş aldığı ortaya çıktı: Aylık gelirleri 42 bini geçiyor

İki bakan yardımcısı ve bir bürokratın Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut’tan da maaş aldığı ortaya çıktı.

Kamuda birden fazla maaş alan AKP'liler ve bürokratlar tartıştılmaya devam ederken, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) üzerinden de bazı bürokratların ikinci maaşlarını aldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce 2017 yılından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı xf ise 2018 yılından bu yana şirketten maaş alıyor. Hali hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müşavirliğini ve bakanlığın hukuk işlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Havvanur Yurtsever de Emlak Konut'un yönetiminde yer alıyor.

Söz konusu isimlere, Emlak Konut'un 2021 yılı için 12 bin 500 lira aylık maaş ödediği ve yılda 4 maaş ikramiye verdiği öğrenildi. Muhterem İnce ve Sinan Aksu'nun bakan yardımcılığı görevinden aldıkları maaşla birlikte aylık gelirlerinin 42 bin 500 lira olduğu belirtiliyor.

Emlak Konut'ta yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılında aylık 9 bin 600 lira maaş + 4 maaş ikramiye, 2020 yılında ise aylık 11 bin lira maaş + 4 maaş ikramiye ücret alıyordu.