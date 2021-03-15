İki aylık bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen ve iki hafta önce Koronavirüs teşhisi konan iki aylık Mustafa Yusuf Altundağ bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu’da iki ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ’a, iki hafta önce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ’ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İki aylık Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mustafa Yusuf Altundağ’ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler Köyü’nde toprağa verildi.