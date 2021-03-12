Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin yankıları sürüyor. Kararın idari olduğu ortaya çıkarken Fatih Terim'in konuyla ilgili düşüncesi belli oldu. Tecrübeli teknik adamın, “İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik, ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı” dediği belirtildi.

Yönetimin Belhanda'nın sözleşmesini feshetmesinin ardından, takımın teknik direktörü Fatih Terim'in bu karardan haberinin olup olmadığı tartışma konusu olmuştu. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberinde yer alan bilgilere göre Terim'in “Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince” diye konuştuğu ifade edildi.

“Sonuçta idari bir karar"

Teknik Direktör Fatih Terim’in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresi ile değerlendirdiği ve “Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

"Rahatlıkla idare edebilirdik"

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve “İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandığı bildirildi.

"Süreç farklı ilerleyebilirdi"

Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim’in, “Belhanda’ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda’nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi” görüşünü yansıttığı kaydedildi.

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