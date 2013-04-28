İki ay sonra elektronik kelepçesi gevşetildi

PKK’lı oğluna kazak gönderdiği için açılan davada verilen hapis cezasının ev hapsine dönüştürülerek elektronik kelepçe takılan 77 yaşındaki Nafize Babayiğit'in, belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin verildi.

Nazife Babayiğit'in gelini Çiçek Babayiğit, kayınvalidesinin ayağına 2 ay önce elektronik kelepçe takıldığını belirterek, "Olayın kamuoyuna yansımasından sonra Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle annem dışarıya çıkabiliyor. Cihazı değiştirdiler, komşunun yanına gidebiliyor, evin bahçesinde dolaşılabiliyor. Gün içinde 14.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkabilir" diye konuştu.

Nazife Babayiğit ise Kürtçe yaptığı konuşmasında, “Yetkililerin yaptığımız çağrıya cevap vermesinden çok memnunum. Kelepçe gevşetildi, dışarıya çıkabiliyorum gezebiliyorum. Biz adaletimize güveniyoruz” dedi.

'Babası şehit, 4 torunu asker, oğlu ve torunu dağda'

Babayiğit, Türk ve Kürt'ün kardeş olduğuna vurgu yaparak, kardeşçe ve özgürce yaşamak istediklerini dile getirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iyilikle çözüm sürecine devam etmesini istediğini anlatan Babayiğit, şunları kaydetti:

"İnşallah gevşetilen kelepçe, çözüm sürecine umut olur, inşallah barış getirir. Başbakan ülkeye barış getirsin, kan dökülmesin, kardeş kardeşi vurmasın, yeter artık. 4 tane torunum asker, bir oğlum ve bir torunum da dağda. Eskiden askerlik 4 seneydi. Babam askerde şehit oldu, mezarı Giresun'da.”

Nazife Babayiğit, PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen oğluna kazak, vesikalık fotoğrafını ve bir miktar erzak göndermişti.

Hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen Babayiğit’in cezası ev hapsine dönüştürülmüştü.