T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki ay sonra elektronik kelepçesi gevşetildi

"Terör örgütüne yardım ve yataklık" suçu işlediği gerekçesiyle ev hapsi cezası verilen 77 yaşındaki Nazife Babayiğit’in cezasında değişiklik yapıldı

28 Nisan 2013 11:25

PKK’lı oğluna kazak gönderdiği için açılan davada verilen hapis cezasının ev hapsine dönüştürülerek elektronik kelepçe takılan 77 yaşındaki Nafize Babayiğit'in, belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin verildi.

Nazife Babayiğit'in gelini Çiçek Babayiğit, kayınvalidesinin ayağına 2 ay önce elektronik kelepçe takıldığını belirterek, "Olayın kamuoyuna yansımasından sonra Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle annem dışarıya çıkabiliyor. Cihazı değiştirdiler, komşunun yanına gidebiliyor, evin bahçesinde dolaşılabiliyor. Gün içinde 14.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkabilir" diye konuştu.

Nazife Babayiğit ise Kürtçe yaptığı konuşmasında, “Yetkililerin yaptığımız çağrıya cevap vermesinden çok memnunum. Kelepçe gevşetildi, dışarıya çıkabiliyorum gezebiliyorum. Biz adaletimize güveniyoruz” dedi.

 

'Babası şehit, 4 torunu asker, oğlu ve torunu dağda'

 

Babayiğit, Türk ve Kürt'ün kardeş olduğuna vurgu yaparak, kardeşçe ve özgürce yaşamak istediklerini dile getirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iyilikle çözüm sürecine devam etmesini istediğini anlatan Babayiğit, şunları kaydetti:

"İnşallah gevşetilen kelepçe, çözüm sürecine umut olur, inşallah barış getirir. Başbakan ülkeye barış getirsin, kan dökülmesin, kardeş kardeşi vurmasın, yeter artık. 4 tane torunum asker, bir oğlum ve bir torunum da dağda. Eskiden askerlik 4 seneydi. Babam askerde şehit oldu, mezarı Giresun'da.”

Nazife Babayiğit, PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen oğluna kazak, vesikalık fotoğrafını ve bir miktar erzak göndermişti.

Hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen Babayiğit’in cezası ev hapsine dönüştürülmüştü.

ETİKETLER

nazife babayiğitelekronik kelepçepkkkazak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24