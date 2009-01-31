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Yaşam

İki ay para almayın, ayakları alışsın

Ulaştırma Bakanı, hızlı trende, TCDD'nin 1-2 ay bilet ücreti almamalarını istedi.

31 Ocak 2009 02:00

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara-Eskişehir arasında hızlı tren işletmeciliğine Mart ayının ilk yarısında başlamayı hedeflediklerini belirterek, "TCDD'nin 1-2 ay bilet ücreti almayarak vatandaşın ayağını alıştırmasını beklediğini" söyledi.

Yıldırım, Ankara-İstanbul hızlı treninin Ankara-Eskişehir bölümündeki testlerin, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını, tren setlerinin geldiğini söyledi. TCDD Genel Müdürlüğünün son çalışmaları tamamlamak üzere olduğunu anlatan Yıldırım, "Hedefimiz Mart'ın ilk yarısında Ankara-Eskişehir arasında hızlı trenin seferlere başlaması" dedi.

Yıldırım, hızlı tren hattının açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi.

TCDD'nin Ankara-Eskişehir arasında işletilecek hızlı trenin sefer sayısı ve saatlerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

Teknoloji ile tanışsınlar

"Vatandaşımızın ayağının hızlı trene alışması lazım. Teknoloji ile tanışması, o konforu görmesi lazım. İşletmede öncelikle teşvik edici tedbirlerin gözetilmesi lazım. Daha sonra başa baş, destek almadan, kendi geliri ile giderini karşılayacak, küçük bir de kar edecek şekilde hattın işletilmesi politikası güdülecek.

Bilet fiyatlarıyla ilgili bazı rakamlar yazılıp çizildi ama fiyatlar biraz da deneyerek bulunacak. Yeni bir hizmet, yeni bir teknoloji; hızlı, konforlu, rahat, modern bir ulaşım aracı... Başlangıçta bir fiyat uygularsınız ancak ilgi istediğiniz düzeyde olmazsa değiştirmek durumunda kalırsınız. O yüzden iyi hesap yapılacak.

Tamamen dolulukla bağlantılı, doluluk yüzde 80-90'lara ulaşırsa uygulanacak fiyat daha makul olur; doluluk yüzde 40'ta kalırsa fiyat daha yüksek olur. Amaç, yüksek fiyat alıp boş gitmesi değil. Olabildiğince doluluk oranlarının yüzde 80'lerin altına düşmemesi. Demiryollarından benim beklentim, bir müddet, en azından 1-2 ay vatandaştan para almasınlar. Ayağını alıştırsınlar vatandaşın. Bunu önereceğiz."

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