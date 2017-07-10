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Yaşam

İki ay önce kurulan engelli asansörü yere çakıldı; biri engelli, 3 kişi yaralandı

Yaralanan iki kişinin hayati tehlikeleri devam ediyor

10 Temmuz 2017 16:00

Eskişehir'de belediyenin iki ay önce kurduğu engelli anasörü birinci kattan yere çakıldı. Yere çakılan asansörde bulunan biri engelli 3 kişi yaralandı.

Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında Kumlubel Mahallesi Tekergöl Sokak'ta meydana geldi.

Bedensel engelli Taşkın Bulut (47), eşi Bahar Bulut (40) ve kardeşinin eşi Asiye Bulut'la (27) birlikte ikinci kata çıkmak için engelli asansörüne bindi. Asansör, birinci kattan yere düştü. Taşkın Bulut, Bahar Bulut ve Asiye Bulut yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Asiye Bulut ifadesinde, "Kayınpederim, engelli olan oğlu Taşkın Bulut için bina dışına iki ay önce engelli asansörü kurdurdu. 3 kişi bu asansöre bindik. Asansör birden yere çakıldı" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaralılardan Taşkın Bulut ile eşi Bahar Bulut'un hayati tehlikelerinin bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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