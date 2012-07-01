İki ay kar altında yaşadı

Geçtiğimiz Şubat ayında arabası ile iki ay kar altında kaldıktan sonra bulunan 44 yaşındaki İsveçlinin tedavisi hastanede devam ediyor.

İsveç 'in kuzeyinde yeralan Umeo kentinde ormanın içinde eksi 30 derecede altında arabasında kar altında bulunan İsveçli sürücünün tedavisinin kaldırıldığı hastanede hala devam ettiği açıklandı. Ormanda kar motorsikleti ile gezen bir kişi tarafından kar altındaki arabanın tavanını fark etmesi üzerine, arabada uyku tulumu içinde çok bitkin halde bulunan ve hemen hastaneye kaldırılan İsveçlinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmıyor.

“Kar adam” adı verilen İsveçlinin soy adını açıklamayan Kid adlı kardeşi de yaptığı açıklamada, kendisinden 6 yaş büyük olan ağabeyinin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye defalarca telefon açtığını ancak sağlık personelinden, tam bir gizem içinde tedavi ve sağlık durumu hakkında bilgi veremeyecekleri yanıtını aldığını söyledi.

Ağabeyi ile telefonla bile konuşamadığını bunun nedenini de bilmediğini söyleyen Kid, nasıl bir durumda olduğunu öğrenemediklerinden yakındı. Ağabeyinin doğayi seven balıkçıklıkla ilgilenen biri olduğunu ve yalnız yaşadığını söyleyerek, sağlık durumunu merak ettiklerini ve sesini duymak istediğini söyledi. Ağabeyinin kar altında araba içinde bulunmasından sonra dünyanın pekçok yerindeki gazetelerden röportaj teklifi aldıklarını kendilerine para da teklif edildiğini söyleyen Kid ancak bunların hepsini reddetiklerini söyledi.

Arabada neden tek başına kar altında kaldığını bilmediğini de söyleyen Kid, “Ancak ölmek için böyle bir yol seçtiğini sanmıyorum. Ancak inatçı bir yapıya sahipti” diye konuştu. Ağabeyi ile konuşabilmesi halinde ona kendisini çok sevdiğini ve özlediğini söylemek istediğini de söyleyen Kid, “Sadece sağlık durumu hakkında bilgi almak istiyorum” dedi.