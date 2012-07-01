T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki ay kar altında yaşadı

30 derecede altında arabasında kar altında bulunan İsveçli sürücünün tedavisinin kaldırıldığı hastanede hala devam ettiği açıklandı

01 Temmuz 2012 01:27

Geçtiğimiz Şubat ayında arabası ile iki ay kar altında kaldıktan sonra bulunan 44 yaşındaki İsveçlinin tedavisi hastanede devam ediyor.

İsveç 'in kuzeyinde yeralan Umeo kentinde ormanın içinde eksi 30 derecede altında arabasında kar altında bulunan İsveçli sürücünün tedavisinin kaldırıldığı hastanede hala devam ettiği açıklandı. Ormanda kar motorsikleti ile gezen bir kişi tarafından kar altındaki arabanın tavanını fark etmesi üzerine, arabada uyku tulumu içinde çok bitkin halde bulunan ve hemen hastaneye kaldırılan İsveçlinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmıyor.

“Kar adam” adı verilen İsveçlinin soy adını açıklamayan Kid adlı kardeşi de yaptığı açıklamada, kendisinden 6 yaş büyük olan ağabeyinin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye defalarca telefon açtığını ancak sağlık personelinden, tam bir gizem içinde tedavi ve sağlık durumu hakkında bilgi veremeyecekleri yanıtını aldığını söyledi.

Ağabeyi ile telefonla bile konuşamadığını bunun nedenini de bilmediğini söyleyen Kid, nasıl bir durumda olduğunu öğrenemediklerinden yakındı. Ağabeyinin doğayi seven balıkçıklıkla ilgilenen biri olduğunu ve yalnız yaşadığını söyleyerek, sağlık durumunu merak ettiklerini ve sesini duymak istediğini söyledi. Ağabeyinin kar altında araba içinde bulunmasından sonra dünyanın pekçok yerindeki gazetelerden röportaj teklifi aldıklarını kendilerine para da teklif edildiğini söyleyen Kid ancak bunların hepsini reddetiklerini söyledi.

Arabada neden tek başına kar altında kaldığını bilmediğini de söyleyen Kid, “Ancak ölmek için böyle bir yol seçtiğini sanmıyorum. Ancak inatçı bir yapıya sahipti” diye konuştu. Ağabeyi ile konuşabilmesi halinde ona kendisini çok sevdiğini ve özlediğini söylemek istediğini de söyleyen Kid, “Sadece sağlık durumu hakkında bilgi almak istiyorum” dedi.

ETİKETLER

İsveçkararaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24