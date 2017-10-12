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Dünya

IKBY, Musul yolunu kapattı

Duhok ve Erbil'den Musul'a giden 2 ana yol kapatıldı

12 Ekim 2017 14:46

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB),  Irak hükümetinin saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarat bilgileri üzerine harekete geçti. Peşmerge güçleri, sabah saatlerinde güvenlik amacıyla Duhok ve Erbil’den Musul’a giden 2 ana yolu kapattı.

Rûdaw’a konuşan Hazır Cephesi Komutanı Arif Teyfur, "Kürdistan Bölgesi’nden Musul’a giden iki yol var. Biri Erbil’den, biri Duhok’tan. İki yol da kapatıldı. Üstlerimizden emir bekliyoruz, ne zaman emir gelirse o zaman yolları açarız" dedi.

Teyfur, yolların olası saldırılara karşı kapatıldığını söyledi.

Ne olmuştu?

IKBY Güvenlik Konseyi, Irak ordusunun Kerkük ve Musul'a harekât düzenleyeceği yönünde istihbarat aldıklarını iddia etmişti. IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin Müsteşarlığı’nı yaptığı Güvenlik Konseyi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak ordusunun Kerkük’ün güney ve batısı ile Musul’un kuzeyine askeri harekât düzenleyeceğine dair istihbarat alındı" ifadesi kullanılmıştı.

Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi ise saldırı iddialarını yalanlayarak, "Bu yönde arazide hiçbir somut adım veya planımız mevcut değil" demişti.

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