Irak'tan IKBY'ye yalanlama: Kerkük ve Musul için arazide hiçbir somut planımız mevcut değil

Irak hükümeti, "Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında oldukları" yönündeki iddiaları yalanladı.

Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın yaptığı "Kerkük'e askeri saldırı" iddiasını yalanlayarak, "Bu yönde arazide hiçbir somut adım veya planımız mevcut değil" dedi.

Irak güçlerinin Kerkük'e bağlı toprakların yüzde 40'ını IŞİD'den geri aldığını kaydeden Hadisi, "uyuyan hücrelerin faal duruma geçmemesi, güvenliğin sağlanması ve sığınmacıların evlerine geri dönmesi için buranın güvenliğinin merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlanacağını" ifade etti.

Hadisi ayrıca Musul'da IŞİD'e karşı operasyonlar sonrası güvenliğin merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlandığını hatırlatarak, bu güçlerin de burada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"IKBY gayri meşru referandumu gerçekleştirmekle sorumsuz davrandı" diyen Hadisi, "Bu referandumla Irak ve IKBY'yi çıkmaza sürüklediler. Bugünlerde de daha önce eşine rastlanmayen şekilde (IKBY tarafından) olayları tırmandırma girşimiyle karşı karşıyayız. Bu da Irak'taki bileşenler arasında korku, panik ve nefret yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hadisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IKBY'deki Kürtler gibi diğer gruplar da bizim vatandaşlarımız ve onların da güvenlik ile istikrarını sağlamakla görevliyiz. Irak merkezi yönetimi, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgeler adı verilen yerlerde güvenliği sağlama yetkisi ve görevine sahiptir. Hükümet, bu bölgelerde güvenliği ve otoriteyi sağlayacak, hiçbir grubun can ve mal güvenliğine zarar verilmemesi için azami çaba harcayacak."

Haşdi Türkmen Birlikleri'nden de yalanlama

IKYB'nin, Irak ordusunun Kerkük’ün güney ve batısı ile Musul’un kuzeyine saldıracağı yönündeki iddiasına bir yalanlama da Haşdi Türkmen Birlikleri Askeri Basın Sözcüsü Ali Haşim Hüseyini’den geldi.

Hüseyini, “IKYB'nin referandum sonrası kendilerine yönelik dünya çapında baskıların oluşmasını azaltabilmek ve sivil halkı endişeye sevk etmek için bu tip yalan haberleri yaydıklarını” savundu.

Ne olmuştu?

IKBY Güvenlik Ajansı'dan yapılan yazılı açıkamada, "Irak güçleri, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin Kerkük'ün güney ve batısıyla Musul'un kuzeyinden saldırıya geçeceğine dair mesajlar alıyoruz" denilmişti.

Açıklamada ayrıca, Kerkük ve Musul’a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürülmüştü.(DHA)