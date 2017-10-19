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Dünya

IKBY, Irak'ın diyalog çağrısını kabul etti

Irak Başbakanı İbadi, referandumun mazide kaldığını belirterek, "Karşılıklı haklar temelinde diyalog başlatmaya ihtiyacımız var" demişti

19 Ekim 2017 19:30

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını kabul ettiklerini açıkladı.

IKBY Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığında toplandı. Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yaşanan olayların ele alındığı toplantıda, çatışmalarda şehit düşen peşmerge yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

"Müzakereye hazırız"

Rudaw’ın haberine göre, IKBY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin Irak Anayasası çerçevesinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını, ortaklık ve ittifaklık çerçevesinde ele almaya ve müzakere yapmaya hazırdır. Aynı zamanda uluslararası toplulukların da, Erbil ile Bağdat arasında yapılacak diyaloglarda iki tarafa da yardım etmesini istiyoruz. Kürdistan Bölgesi’ni hassas ve zorlu bir süreç bekliyor. Ancak Kürdistan halkı, geçmişte daha kötü süreçleri aştı, bugünleri de aşacağımızdan emin olsunlar. Tarihte de denendiği gibi Kürt halkının iradesi askeri müdahalelerle kırılmayacaktır. Irak’taki sorunların çözümü askeri müdahaleyle çözülmez.”

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Kerkük operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, IKBY'de 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun mazide kaldığını belirterek, "Karşılıklı haklar temelinde diyalog başlatmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

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