T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak Başbakanı İbadi: IKBY referandumu mazide kaldı

İbadi, Kerkük ve tartışmalı bölgelerde eylem yapılmaması için uyarıda bulundu

17 Ekim 2017 22:43

 

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak bayrağının ülkenin her yerinde asılması gerektiğini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumunun mazide kaldığını söyledi.

 

Bağdat'taki hükümet sarayında basın toplantısı düzenleyen İbadi, "IKBY yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir" diye konuştu.

"Ülkede hiçbir iç savaşa girmeyeceğim" diyen İbadi, "Daha önce de duyurduğum gibi federal yönetim otoritesinin tüm ülkede uygulanması sözüme hâlâ bağlıyım" dedi.

"IKBY'de üç ayrı federal yönetim" iddiası

İbadi, "Kerküklü vatandaşlara zarar verilmemesi uyarısı yapıyorum ve bayrak yakma olayları kötü niyetli girişimlerdir" diyerek, Kerkük ve tartışmalı bölgelerde provokatif eylemlerin yapılmaması için uyarıda bulundu.

Irak Başbakanı ayrıca, Kerkük operasyonu sırasında Peşmerge'nin çatışmadan geri çekilmesinin arkasında "IKBY'de üç ayrı federal yönetimin kurulması" şartı olduğu yönündeki iddiaların ise gerçek dışı olduğunu belirtti.

ETİKETLER

Haydar el İbadiIrakIKBYKerkükreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24