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IKBY heyeti, referandum öncesi Bağdat'a gidiyor

Irak yönetimiyle referandumla ilgili diyalog kuracak

23 Eylül 2017 17:02

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) bir heyetin referandumdan önce Bağdat'a giderek merkezi yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumu öncesinde Kürt yetkililerden oluşan bir heyetin Bağdat'a giderek, Irak yönetimiyle referandumla ilgili diyalog kuracağı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; Reuters'a konuşan bir Kürt yetkili, referandumun planladığını gibi 25 Eylül'de yapılacağını, Bağdat'a giden heyetin merkezi yönetimle referandumun tartışılacağını ama yine de referandumun gerçekleşeceğini söyledi.

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