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Dünya
Deutsche Welle

Barzani "nihai kararını açıklayacağı" toplantıyı erteledi

"Referandum artık benim ya da siyasi partilerin elinde değil"

23 Eylül 2017 15:42

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Kuzey Irak'ta 25 Eylül Pazartesi günü yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ile bugün düzenleyeceği basın toplantısı ertelendi.

Barzani’nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Basın toplantısı pazar günü (24 Eylül) yapılacak” denildi. Açıklamada toplantının yer ve saatinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Barzani cuma günü Erbil'de yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumunun gerçekleşmemesi için yapılan çağrılara yanıt verirken, "Artık çok geç" ifadesini kullanmıştı. Referandumu anayasaya aykırı olarak kabul eden Bağdat'ın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İran, ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yapılan uyarılara rağmen Barzani, hitap ettiği Kürt seçmenleri kastederek, "Referandum artık benim ya da siyasi partilerin elinde değil. Sizin elinizde" ifadesini kullanmıştı.

AFP'ye konuşan kaynaklar, Barzani'nin cumartesi günü düzenlenmesi planlanan basın toplantısında, referandumun yapılıp yapılmayacağına dair nihai kararını açıklayacağını bildirmişti. Ajansın haberine göre, Barzani’yi referandum kararından vazgeçirmek için yapılan görüşmeler devam ediyor.

"Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında”

Barzani'nin vereceği karar, Ankara'nın önümüzdeki günlerdeki politikasını da belirleyecek. Kırşehir'de gazetecilere konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında mı?" sorusuna "Gayet tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi seçenekler, hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi, gelişen şartlar bunu belirleyecek" diyerek yanıt verdi.

Referandumdan çıkacak sonuca göre atılacak adımları kararlaştırıp paylaşacaklarını belirten Yıldırım, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin refahı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz" diye konuştu.

"Bedeli olacak"

Referandum kararını, "birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışması" olarak tanımlayan Yıldırım, "Bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur" dedi.

Mecliste tezkere mesaisi

22 Eylül cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve ardından gelen Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamalarda IKBY’nin yapmayı planladığı referandumun "gayrimeşru ve kabul edilemez" olduğu belirtilerek, Türkiye'nin ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanabileceği sinyali verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 30 Ekim'de sona erecek olan "Suriye-Irak tezkeresinin” süresinin bir yıl daha uzatılması için bugün olağanüstü toplanıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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