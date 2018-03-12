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Politika

IKBY: Ankara'yla temasımız kesilmedi

"Temas seviyesi eskisi gibi değil ancak temaslar devam ediyor"

12 Mart 2018 15:42

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin hükümet sözcüsü Sefin Dizayi, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumu sonrası Ankara-Erbil hattında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Dizayi, “Türkiye ile hiçbir zaman temasımız kesilmedi” dedi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, EXPO Erbil Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Fuarı’nda Rûdaw’ın sorularını yanıtlayan Dizayi, “Türkiye ile hiçbir zaman temasımız kesilmedi. Temas seviyesi eskisi gibi değil ancak temaslar devam ediyor” dedi. Türkiye’nin birkaç ay önce Erbil’e yeni bir başkonsolos atadığını hatırlatan Dizayi, “Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Sayın Hakan Karaçay da bugün bizimle beraber fuarın açılını yaptı. Bu güzel bir jesttir. Umarım yakın zamanda bu temaslar üst düzeye taşınır” ifadelerini kullandı. Dizayi, “Erbil’den Ankara’ya yakın zamanda bir ziyaret var mı?” sorusuna ise “Şu an gündemde öyle bir şey yok ama olabilir” yanıtını verdi.

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