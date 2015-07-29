İkbal Gürpınar'ın şiddetle suçlanan eşi: Kıskandığım için mail ve arabasını takip ettim, aşırı sevgi mi bunalttı!

Sunucu İkbal Gürpınar’ın kendisini çocuğunun önünde dövdüğünü iddia ederek boşanma davası açtığı Emre Ermiş, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. 2013 yılından beri evli olduğu İkbal Gürpınar’a şiddet uyguladığı iddiasını reddeden Ermiş, eşini sevdiğini ve ‘kıskandığı’ için eşinin arabasına takip cihazı taktırdığını söyledi.

Ermiş’in avukatı tarafından yapılan açıklamada “İkbal Gürpınar'ı asıl rahatsız eden konu müvekkilimin onu denetlemesidir. Her seven sevdiğini kıskanır. Müvekkilim eşini sevmiş, o nedenle kıskanmış, o nedenle Facebook, mail şifrelerini takip etmiş, aracına gerek güvenlik gerekse takip amaçlı cihaz takip sistemi taktırmıştır. Takdir edilirse bunlar İkbal Gürpınar'ın izni ve rızası olmadan olacak, yapılabilecek işler değildir. Burada sorulması gereken soru; aşırı sevgi mi İkbal Gürpınar'ı bunaltmıştır. Bu zamana kadar hiç sevilmediği kadar sevilmek ve de sahiplenilmek duygusunu taşımakta mı zorlanmıştır?” ifadelerine yer verildi. Açıklama şöyle devam etti:

Müvekkilim İkbal Gürpınar'ı aldatmış mıdır? HAYIR

Maddi şiddet mi uygulamıştır? HAYIR

Döverek elinden parasını almış, parasını mı yemiştir? HAYIR

Müvekkilim her erkek gibi kazancını ailesi için harcamıştır. Bunu yakın çevresi çok iyi bilmektedir."

'Emre Ermiş boşanmak istemiyor'

İkbal Gürpınar'ın eşi Emre Ermiş'in açıklamasında boşanmayı istemediği de belirtildi.

Açıklamada, "Müvekkilim boşanma taraftarı değildir. Eşini sevmektedir. Yaşanan bu süreç kendisini yaralamakla birlikte yaralarını saracak sevgisine sahip çıkacak güçtedir. Burada müvekkilimi asıl rendice edici durum; İkbal Gürpınar vekili tarafından anlaşmalı boşanma için arandıktan ve de müvekkilimin cevabı olumsuz olduktan sonra ilginç bir şekilde medyanın internet sitelerinde tek elden servis edildiği çok açık bir şekilde koruma haberinin yer almış olmasıdır. Gerçekle ilgisi olmayan koruma kararı ile müvekkilim itibarsızlaştırılmak ve de bir nevi cebri olarak boşanmaya zorlanmaktadır. Müvekkilimin bu konuda duruş ve kararı bellidir. Bir boşanma olacak ise usul ve yöntemi bu değildir. Müvekkilimin düşürülmek istendiği pozisyon ile facebook yazışmaları, whatsapp yazışmaları, elektronik posta yazışmaları, sms ve diğer belgeler bunun aksini ispat edici mahiyettedir."

‘Emre Ermiş boşanma davası açmadı’

"Müvekkilim tarafından herhangi bir boşanma davası açılması söz konusu değildir. İkbal Gürpınar tarafından bir dava açıldığı takdirde tüm belge ve dökümanlar dava dosyasına sunulacaktır. Ülkenin gündeminin ciğerleri dağlayan yürekleri ağlatan şehit cenazeleri ile meşgul olması gerekirken bu suni gündem nedeniyle tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Şehitlerimize rahmet,yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifa,kahraman askerlerimize muzafferiyetler diliyoruz."