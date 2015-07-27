İkbal Gürpınar: Eşim beni oğlumun gözü önünde dövüyor

Ece Erken ve Bade İşçil’den sonra İkbal Gürpınar da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurup korunma istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran İkbal Gürpınar, 2013’te evlendiği eşi Emre Ermiş’ten şiddet gördüğü gerekçesiyle korunma istedi. Bir dönem Samanyolu TV'de ekrana gelen Kimse Yok Mu Derneği'nin yardım faaliyetlerini konu alan programın da sunuculuğunu yapan, son dönemde Kanal 7'de gündüz kuşağında ekrana gelen bir programı hazırlayıp sunan Gürpınar, evlendikleri günden itibaren psikolojik ve maddi şiddet gördüğünü öne sürdü.

Gürpınar ve Ermiş çifti, AKP teşkilatlarının organize ettiği bir çok programda birlikte sahne alıyordu.

'İffetsizlikle suçladı'

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, dilekçedeki iddialara göre; Emre Ermiş, eşine iffetsizlik dahil birçok suçlama yöneltti. Suçlamalarını sosyal medyada da paylaşan Ermiş, Gürpınar’ı rezil etmekle tehdit etti. Evliliğin son aylarında da eşine karşı fiziki şiddet uyguladı. Şiddete, İkbal Gürpınar’ın önceki evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu da şahit oldu.

Bir ay uzaklaştırma

Mahkeme, Emre Ermiş’in bir ay süreyle Zekeriyaköy’deki evden uzaklaştırılmasına ve 50 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.

Ayrıca Ermiş’in eşine karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.