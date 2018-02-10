İSTANBUL,(DHA)-ULU Hakan II. Abdülhamid Han vefatının 100. yılında Bağcılar’da anıldı. Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği ve yoğun ilgi gören programda Abdülhamid Han özel hayatından devlet adamlığına kadar her yönüyle konuşuldu. Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “Halk, 33 yıllık hükümdarlığında Sultan’ı çok sevdi” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı ve 113. İslam halifesi II. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. Dolup taşan salonda programı ayakta izleyenler oldu.

“ÜSTAD ABDÜLHAMİD HAN’I NE KADAR ANLATSAK AZDIR”

Açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Osmanlı padişahlarını gözden geçirdiğimizde Abdülhamid Han’ın ayrı bir yeri var. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun en kötü döneminde bütün milletlere karşı 33 yıl boyunca mücadele verdi. O sadece o dönemin değil bu dönemin de çok çok ilerisinde olan bir lider” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Üstad Abdülhamid Han’ı ne kadar anlatsak azdır. Böyle bir medeniyetin, ecdadın nesli olmak çok değerli. Rabim İnşallah dünya mazlumlarının sesi olma noktasında bizi ecdadımıza layık kılsın diyorum. Ecdadımızı rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

“RAPORLAR VASITASIYLA DEVLETİN HER TARAFI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUYORDU”

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü televizyoncu Pelin Çift’in yaptığı Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminer başladı. Çift’in sorduğu sorular doğrultusunda Abdülhamid Han’ı anlatan Prof. Dr. Afyoncu şunları söyledi: “Abdülhamid serbest ortamda yetişmiştir. Saray’da eğitim aldı. Arapça, Farsça ve Fransızca’yı çok iyi biliyordu. Oldukça iyi bir zekaya sahipti. Zinde ve çevik bir yapısı vardı. Sade giyimliyi ve gösterişi sevmezdi. Kendini dinlendirmek için ya marangozhaneye girip dolap masa yapardı ya da cinayet romanı okurdu. Tercüme edilmeyen yüzlerce cinayet romanının çevirisini yaptı”

Prof. Dr. Afyoncu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bazı insanların yönetme kabiliyetleri vardır. Bu doğuştan gelir eğitimle geliştirilir. Sultan öyle biriydi. Saraydan çıkmazdı ancak yurtdışında yurtiçinde her yerin fotoğrafını çektirmiş. Fotoğraf yoluyla işlerini takip etmiş. Bu devlet yönetiminde çok etkili oldu. Ayrıca raporlar vasıtasıyla devletin her tarafı hakkında bilgi sahibi oluyordu. Devlet adamlarının en büyük özelliklerinden birisi ağırlığını hissettirmesidir. Abdülhamid bunu çok iyi yapıyordu. Şehzadeliğinde Avrupa’ya gittiğinde boş durmadı ve o seyahat sırasında analizlerde bulundu. Bu gezilerin devlete çok faydası oldu. Yurda döndüğünde iki şeye ağırlık verdi. Bir yandan ulaşımı diğer yandan eğimi yaygınlaştırdı. Halk, 33 yıllık hükümdarlığında Sultan’ı çok sevdi”

Öte yandan Abdülhamid Han’ın Kudüs’e yerleşmek isteyen Yahudilere karşı tahttan indirilene kadar mücadele ettiği belirtildi.

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