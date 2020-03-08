II. Abdülhamid'e ait olduğu söylenen saat 1 milyon liraya alıcı buldu

Sultan II. Abdülhamid'e ait olduğu belirtilen altın bir cep saati 1 milyon 100 bin liraya satıldı.

Nişantaşı'ndaki bir galeride "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Müzayedede II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Saat rekor bir ücretle alıcı buldu. II. Abdülhamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya satıldı.

Sultan II. Abdülhamid'e özel yapıldığı belirtilen çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı ve ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli "Sultan II. Abdülhamid" tuğrası bulunuyor. Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram.

Abdülhamit'e ait diye satılan taht tartışma yaratmıştı

İstanbul Sanat ve Antika fuarında II Abdülhamid'e ait olduğu iddia edilen bir tahtın 100 bin liraya alıcı bulduğu iddiaları, tartışmalara neden olmuştu. Abdülhamit'e ait olan tahtın satılıp satılamayacağı tartışması üzerine tahtı satışa çıkaran şirketin sahibi, "Taht Abdülhamid'in değil. Bu olayı, satın almak isteyen kişi para, pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı. Satıştan vazgeçtik" diye konuşmuştu.