İHÜ Türkiye Münazara Şampiyonası'nda 36 takım üst tura çıktı

İSTANBUL, (DHA) - İBN Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Şampiyonası Türkiye Elemeleri yapıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 56 münazara takımının katıldığı şampiyonada, 36 takım üst tura çıkmaya hak kazandı.

İHÜ’nün bu yıl 5’incisini düzenlediği Türkiye Münazara Şampiyonası’nın Birinci Türkiye Ön Elemeleri, 22-23 Aralık tarihinde üniversitenin Başakşehir Kampüsünde gerçekleştirildi. Şampiyonaya; Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi Türkiye’nin farklı bölgelerinden 56 münazara takımı katıldı. Yapılan eleme turunda 36 takım üst tura çıkmaya hak kazandı.

“AMACIMI AKADEMİK BİR PERSPEKTİF KATMAK”

Şampiyona hakkında konuşan İHÜ Münazara ve Düşünce Kulübü Başkanı Mukaddes Kutlu, “Bu turnuva Münazara ve Düşünce Kulübümüz için çok anlamlı bir deneyim. Amacımız Türkiye Münazara Şampiyonasına akademik bir perspektif katarak daha ileriye taşımak” dedi.

“BÜYÜK ÇAPLI BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRDİK”

İHÜ Münazara ve Düşünce Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Emirhan Sarı ise, “Kulüp olarak bir şeyler başardığımızı görüyor ve mutlu oluyoruz. Aynı zamanda yeni üyelerimizle büyük çaplı bir organizasyonda buluşmak çok anlamlı. Kusursuz, sorunsuz bir organizasyon oldu” dedi.

İHÜ Türkiye Münazara Şampiyonası Jüri Heyeti Başkanı Engin Arıkan ise “Gençler, çeşitli konularda centilmence münazara ettiler. Böylelikle çok daha bilgili, çok daha hoşgörülü çok daha açık fikirli hale geliyorlar. Öne sürdükleri düşünceleri gerekçelendirmeyi, karşı tarafın düşüncelerini anlamayı ve ona karşılık vermeyi öğreniyorlar” diye konuştu.

Türkiye Münazara Şampiyonası Jüri Heyeti Başkan Yardımcısı Beritan Zorkun Arık, İHÜ Türkiye Münazara Şampiyonası’nın Türkiye’de en fazla okulun katıldığı ve en fazla ilin temsil edildiği turnuva olduğunu belirtirken, Jüri Heyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Özmısırcı ise liselerde münazara yaygınlaştıkça kalitenin yükseldiğini ve bu turnuvada bu gerçeği gözlemleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.