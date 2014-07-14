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Politika

Demirtaş ve Erdoğan'dan hesaplarına 1000 TL gönderen İhsanoğlu'na yanıt

Köşk adayı İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için Erdoğan ve Demirtaş adına açılan hesaplara 'sembolik' bir bağışta bulundu

14 Temmuz 2014 16:06

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan, seçimdeki rakipleri Başbakan Tayyip Erdoğan ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a “centilmenlik” jesti geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için bağış ve yardım toplanma döneminin başlamasının ardından İhsanoğlu, Erdoğan ve Demirtaş’ın destek hesaplarına “sembolik” olarak 1000’er TL yatırdı. Demirtaş ise İhsanoğlu'nun bu jestine Twitter'dan cevap vererek "Hocam zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. yalnız öbüründe çok var ondan, hepsini bana yatırabilirsiniz rahat olun" dedi. Başbakan Erdoğan ise, bağışı İhsanoğlu'na iade etti.

Okan Konuralp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, İhsanoğlu bu hareketi ile “Seçim kampanyası döneminin centilmence geçmesi” mesajı verdi. İhsanoğlu’nun kendisi adına açılan destek hesabına da bağışta bulunduğu öğrenildi.

Demirtaş'ın attığı o tweet:


Erdoğan, İhsanoğlu'nun bağışını iade etti

 

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ın, seçim çalışmaları için açılan destek hesabına Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan gelen bin liralık bağışı iade ettiği bildirildi.

Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya, "Sayın Başbakanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı seçim hesabına dahil edilmeyen bu bağış, teşekkür edilerek, Sayın İhsanoğlu'na iade edilmiştir" dedi.

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