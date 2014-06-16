İhsanoğlu: Saygı ve teşekkürle karşılıyorum

CHP ve MHP’nin çatı aday olarak üzerinde anlaşmaya vardığı Ekmeleddin İhsanoğlu, “Ortak kararı saygı ve teşekkür ile karşılıyorum” diye konuştu.

CHP ve MHP, cumhurbaşkanı çatı adayı için İslam Konferasyonu Örgütü eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu üzerinde uzlaştı.

Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

İhsanoğlu, şöyle konuştu:

“Bu uzlaşmanın odak noktasında olmak büyük bir teveccühün eseridir. Şüphesiz ki Türkiye gibi büyük bir ülkede bu yüce makama layık, görevini hakkı ile ifa edecek çok sayıda üstün vasıflı şahsiyetlerin varlığı muhakkaktır. CHP ve MHP'nin bu konudaki ortak kararını saygı ve teşekkür ile karşılıyorum."