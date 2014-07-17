İhsanoğlu: İktidarı sivil padişaha mı teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, AKP tarafından Türkiye'de uygulanması düşünülen başkanlık sistemini eleştirdiği konuşmasında "Bütün iktidarları bir sivil padişaha mı teslim edeceğiz?" ifadesini kullandı.

Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen İhsanoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık sistemini eleştiren İhsanoğlu, "Bu anayasaya göre parlamenter sistem var. Ama görüyoruz ki yasama, yargı ve yürütme tek elden yürütülüyor. Buna bir de başkanlık sistemini eklersek içinden çıkamayız" diye konuştu.

İhsanoğlu şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesinde Atatürk savaşı ve barışı meclis ile birlikte yürütmüştür ve onun kurduğu sistem parlamenter sistem. Cumhuriyetin kurucusu büyük önder anayasayı düzenledikten sonra yetkiyi başvekile vermiştir, kendisi cumhurbaşkanlığı makamına yükselmiştir.

Atatürk bu sistemi kendisi mi icat etti? Hayır, bu Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sistemdi. İkinci Meşrutiyet'ten sonra iktidar başvekillerdeydi, sadrazamlardaydı. Padişahın yetkileri sembolikti. Şimdi biz Cumhuriyetten 90 sene sonra, meşrutiyetten 110 yıl sonra gelen bütün iktidarları bir sivil padişaha mı teslim edeceğiz?"

İftar yemeğini kendisi aldı

Cumhurbaşkanı adayı, daha sonra iftar yemeğine katıldı. Yemeğini tabldotla kendisi alan İhsanoğlu, iftardan sonra vatandaşlara seslendi.

İhsanoğlu'na büyük ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekmeleddin İhsanoğlu ve eşi Füsun İhsanoğlu iftar yemeğinden sonra Gaziantep'ten ayrıldı.