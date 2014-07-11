İhsanoğlu: Çocukken bana 'ekmek' derlerdi

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, çocukken kendisine "ekmek" dendiğini ama bunun seçim sloganının belirlenmesinde etkisi olmadığını söyledi.

İhsanoğlu, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarında kullanacağı "Ekmek için Ekmeleddin" sloganına yönelik değerlendirmelerde bulunan cumhurbaşkanı adayı, "Bahsettiğimiz ekmek, güven, istikrar huzurla ilgili. Tartışmalardan bu doğdu" dedi.

Çocukluğunda kendisine 'ekmek' dendiğini de söyleyen İhsanoğlu, "Aslında bana küçükken Ekmel denirdi. Adımı bilmeyenler bana 'ekmek' derdi. Çocukken yaşadığım bir hadise. Ama ekmek sloganını masaya getirenler bu hikayeyi bilmeyenlerdi. Ben onlara daha sonra söyledim" ifadelerini kullandı.