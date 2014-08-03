İhsanoğlu: Akşam TRT'deyim, kediler trafoya koşabilir

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, TRT'de bugün katılacağı program için Twitter hesabından "Bugün 19.30'da TRT'deyim. Kediler 15 dakikalığına trafolara koşabilir. :)" mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayları seçime bir hafta kala yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. TRT de bu kapsamda adaylara söz hakkı vererek ekrana çıkarıyor. Bugün 19.30'da ekrana cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu çıkıyor. İhsanoğlu, programda kesintiler olabileceğini ima etti, 30 Mart seçimlerinde bazı bölgelerde elektrik kesintileriyle ilgili Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın 'trafolara kedi girdi' açıklamasına gönderme yaptı.

TRT'de yayının herhangi bir sebepten dolayı kesilebileceğini ima eden İhsanoğlu, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Bugün 19:30'da TRT'deyim. Kediler 15 dakikalığına trafolara koşabilir. :)" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş: Halkımızın tartısına güvenin

2014 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş İhsanoğlu'nun tweetine, "Bilmez miyim Hocam. Ben ne zaman televizyona çıksam Ankara'nın yarısında elektrik kesiliyordu. Halkımızın tartısına güvenin." yorumunu yazdı.

İhsanoğlu da Yavaş'a "Mansur Bey, emin olun Allah'tan sonra en çok güvendiğimiz halkımızın vicdanındaki o mukaddes tartı" diye cevap verdi