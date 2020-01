İhsanoğlu: AKP'liler Erdoğan’ın Başbakan olarak devam etmesini istiyor

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, seçim çalışmaları için geldiği Gaziantep'te yaptığı konuşmada "Adaylık teklifi geldiğinde istişare yaptım. AKP kurucuları vardı, onlar da teşvik ettiler. Aslında onlar Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hizmetinin devam etmesini istiyorlar" dedi.

İhsanoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Şimdi muhafakazar ve dindar bir ailenin çocuğuyum. İnançlı bir insanım. Ama ben dinin siyasete kullanılmasını istemiyorum. Böyle yaparsanız ayrımcılık yapıyorsunuz. Çünkü herkes inanmıyor sizin gibi düşünmüyor. Artık din istismarı yeter, bu millet bunu istemiyor. Bir arada yaşamak bizim kültürümüzde var din istismarı yeter artık.

'Devlet bir günde kurulmaz'

Her gün her şeyi yeniden düşünmek güzel bir şeydir. Arap kardeşlerimizin dediği gibi. Devlet nizamında her gün o devleti yeniden gözden geçiremezsiniz, devlet olmaktan çıkar. Devlet bir günde kurulmaz. Bunlar birikimdir. T.C 90 sene önce kuruldu ama onun arkasında 1000 senelik tarih var. Bütün yetkiler padişahın elindeyken, sadramaza verildi. Osmanlı devleti son yıllarını böyle geçirdi. Bu sistemde eksiklikler yok mu? Var…Biz bu sistemi iptal edelim, o kafayı alıp yeni bir kafa vücuda yerleştirelim derseniz o kafa patlar. Amerika’daki sistem herkese hoş gelebilir ama o sistemin arkasında çok uzun bir süreç var.

'Farklı üslupları vardı'

Bizim devletimiz tektir. 11 cumhurbaşkanımızın şüphesiz farklı üslupları vardı. Ama anayasa yetkilerine göre hareket etti hepsi. Eğer anayasaya uymazsanız bu Türkiye’yi kötü bir yere götürür. Cumhurbaşkanımızla, başbakanımız arasında bir tartışma oldu, kitap fırlatıldı, ekonomi uçtu, herkesin cebi boşaldı. Birinin tepesi atması, millete dikte etmesi memleketi nereye götürür? Bu seçenekleri düşünmek lazım, çok önemli.

'AKP kurucuları da vardı'

İhsanoğlu onu yapamaz, bunu yapamaz deniliyor. Neden korkuyorsun ondan, bırak yapmasın! Sen ne yapacağını söyle. Köprüyü, barajı yapamazsın onu devlet yapacak. Bu parti seçimi değil. Çok farklı düşünmek lazım. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum.

Ben bu camianın yabancısı değilim, bu teklifi talebi geldiğinde istişare yaptım. Ak Parti kurucuları vardı, onlar da teşvik ettiler. Aslında onlar Başbakan’ın hizmetinin devam etmesini istiyorlar.

Korumanız var mı?

Evet korumam var. Dostlarımızdan da koruma veren oldu. Gittiğimiz yerde de hükümetten polisimiz bir koruyor. Cenabı Allah en hayırlı koruyucudur, rahman ve rahim odur…

Bize 7 parti destek veriyor;

DSP

DP

BTP

LİBERAL DEMOKRAK PARTİ

CHP

MHP

Biz buraya geldiğimizde Büyük Birlik Partisi de resmi desteğini açıkladı. Başka partiler adına konuşmam. Bu adaletle ilgili çok güzel bir latife anlatacağım: Eyüp’ü gezerken vatandaşlar geliyor, destek oluyorlar. Sonra çok zarif biri geldi: Efendim dedi bir şey sormak istiyorum. Siz adaletten bahsediyorsunuz dedi. Başbakan uçakları kullanıyor, TV saatlerce onu veriyor falan dedi. Ama sizi 6 parti destekliyor dedi. Böyle de düşünen vatandaşlarımız var saygı duyuyoruz.

Arife Bağdat sorulmaz. Arif bunu herkes biliyor. Düşünebiliyor musunuz? 76 milyon nüfuslu bir ülkenin 1 ayda Cmnurbaşkanı seçilir mi? 1 ayda ev taşıyamazsınız. Vatandaş bunu görüyor. Hak, hakkaniyet, eşitlik hiçbir şey yok. Burada her şey biçilmiş bir kaftan şeklindeydi. Bu kaftan bir sürprizle karşılaşınca hesaplar bozuldu. Durum bundan ibarettir.