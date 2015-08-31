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İhsan Özkes'ten 'saray' açıklaması: Ne olmuş gittiysem

Eski müftü İhsan Özkes'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos törenine katılması CHP'liler tarafından eleştirilmişti

31 Ağustos 2015 22:24

Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğu dönemde "İsrafı itibar yaptınız. Bugün Hazreti Muhammed yaşasa, o Saray'a girmez ya!" demesinin ardından, bağımsız milletvekili olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos resepsiyonuna katılan İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili olarak, "30 Ağustos Zafer Bayramında, bağımsız bir vekil olarak, 'başkomutan' sıfatındaki Cumhurbaşkanı davetine gittim, ne olmuş yani katıldıysam" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ak Saray’da verdiği 30 Ağustos resepsiyonuna katılan İhsan Özkes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “30 Ağustos nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği resepsiyona katıldım diye bana hücum edenleri Allah ıslah eylesin” ifadelerini kullanmıştı. "Saray’da namaz kılmanın nasip olduğunu" da belirten Özkes, “Hz. Muhammed yaşıyor olsa saraya girer miydi? Bu akşam hissettim kesinlikle girerdi. Çünkü orada sünnetten emareler çok” demişti.

 

'Belki geçmişte peygamberimizle ilgili cümle kullanmam doğru değildi'

 

Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan İhsan Özkes, geçmişte peygamberle ilgili cümle kurmasının doğru olmadığını belirterek, "Ben peygamberimizi her şeye katmanın doğru olmadığını en iyi bilen insanlardan biriyim" dedi. Özkes'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben peygamberimizi her şeye katmanın doğru olmadığını en iyi bilen insanlardan biriyim. Ama dün bana geçmişte söylediğim sözler hatırlatıldı. 'Ben Saray'da israf var, israf da haramdır. Peygamberimiz yaşasaydı buraya gelmezdi' diye yazmıştım. Dolayısıyla dün resepsiyona katılınca, hani önceden böyle diyordun, diye videolar yayınlandı, eleştiriler yapıldı. Ben de bunun üzerine öyle yazdım. Belki geçmişte Peygamberimizle ilgili cümle kullanmam doğru değildi.

Ama ben suç mu kusur mu işledim? Ne yaptım? 30 Ağustos Zafer Bayramında, bağımsız bir vekil olarak, 'başkomutan' sıfatındaki Cumhurbaşkanı davetine gittim. 40 gün olmuş CHP'den ayrılalı, sonuçta bağımsız bir vekilim. Oraya 24.dönemde giden CHP'li vekiller oldu. Şayet Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevini verseydi o da gidecekti. Neden bağımsız vekil İhsan Özkes katıldığı için garip karşılanıyor? Orada Atatürk ve şehitlerimiz için Kur'an okundu, hayırla yad edildi. Ne olmuş yani katıldıysam?"

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